Гвардиола: «Никто не выигрывал Бундеслигу четыре раза подряд»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола накануне матча 31-го тура Бундеслиги против «Герты» поделился размышлениями о возможном чемпионстве команды.

«Мы еще не планировали празднование чемпионства, после матча мы вернемся в Мюнхен. Я ожидаю, что «Боруссия» Д обыграет «Штутгарт», так что нам понадобятся еще две победы.

Для «Баварии» будет большой честью выиграть титул в четвертый раз подряд. Ни одна немецкая команда еще не добивалась этого, и будет отлично, если мы это сделаем», – сказал Гвардиола.

За четыре тура до конца чемпионата «Бавария» опережает «Боруссию» Д на семь очков.