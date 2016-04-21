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    Спаллетти: «Второй матч подряд Тотти делает то, чего я от него прошу»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти лестным образом высказался об игре нападающего Франческо Тотти в матче с «Торино». Напомним, что 39-летний форвард вышел на замену на 86-й минуте и сразу же сравнял счет в поединке. А через три минуты ветеран римского клуба принес «волкам» победу, реализовав 11-метровый удар.

    «Эта победа – очень важный результат для нас, учитывая то, как сыграли наши конкуренты.

    Второй матч подряд Тотти делает то, чего я от него требую, чего прошу. В эпизоде со втором голом он сделал все правильно. Нет сомнений в том, что он очень важен для «Ромы». Когда Франческо на поле, весь стадион гонит нас вперед, и другие игроки команды заряжаются этой атмосферой», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    21.04.2016 08:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 21 апреля 2016, 19:30

      Спагетти каждый день переодевается в адрес Императора и общественности,тряпка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 15:51

      Просить и терпеть-две большие разницы, как говорят в Одессе....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 21 апреля 2016, 10:32

      Так уйди сам. Тебя все об этом просят.

      -2
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