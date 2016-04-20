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    Инфантино пообещал Путину, что выучит русский язык к ЧМ-2018

    Глава ФИФА Джанни Инфантино, находящийся с рабочим визитом в России, дал обещание президенту страны Владимиру Путину к чемпионату мира 2018-го года научиться говорить на русском языке.

    «Сначала хочу принести свои извинения, господин президент: я не разговариваю по-русски. Но после двух дней, проведенных в Москве, я уже кое-что могу сказать: «Я люблю футбол», – начал Инфантино, с применением некоторых русских слов.

    «Знаю, что вы говорите на пяти языках, поэтому уверен, что выучить русский вам не составит большого труда», – ответил Путин.

    «Я выучу! Ведь здесь я все равно, что дома», – сказал глава ФИФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 20:29
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 апреля 2016, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну зачем наастолько глубок лесть в зад?)

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