Ибрагимович: «Кубок Франции — это важный турнир»

Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович прокомментировал победу в полуфинальном матче с «Лорьяном» (1:0). Отметим, что швед стал автором единственного взятия ворот.

«Сегодня мы должны были обязательно побеждать, так как полуфинал состоит лишь из одного матча. Кубок Франции — это важный турнир, ведь год назад мы завоевали трофей и хотим удержать его.

Мой гол? Он важен, поскольку оказался победным. Если бы взятием ворот отметился кто-то другой, я всеравно был бы счастлив, ведь это значит, что мы вышли в финал», — сказал швед.