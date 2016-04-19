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    Спаллетти: «Мне нужны еще четыре или пять Тотти»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал о своих отношениях с Франческо Тотти. Ранее сообщалось, что между игроком и наставником произошел серьезный конфликт после матча 33-го тура Серии А против «Аталанты».

    «Вчера я говорил с Тотти, и мы все выяснили. Теперь мы сосредоточены на игре с «Торино».

    Команда не зависит от одного игрока, а результаты принадлежат всем.

    Мне нужны еще четыре или пять Тотти, потому что нам не хватает игроков такого уровня. Да, он спас нас в Бергамо, но это дает права говорить, что «Рома» – это только Тотти.

    Я – тренер, и я здесь для того, чтобы «Рома» побеждала. Правила и решения – часть моей работы. Я буду давать Тотти играть, если он будет помогать нам побеждать. Если Тотти забивает, то я счастлив», – сказал Спаллетти.

    Источник: Goal.com

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    19.04.2016 20:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12320

      Вомбат 21 апреля 2016, 10:51

      Источник: Спаллетти покинет «Рому», если в клубе останется Тотти. Источник: Спаллетти не покинет «Рому», если в клубе останется Тотти.
      Источник: Спаллетти покинет «Рому», если в клубе не останется Тотти.
      Источник: Спаллетти хочет еще 4-5 Тотти.
      Самим-то не стыдно?

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