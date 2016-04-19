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    Инфантино остался восхищен «Лужниками»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино, прибывший сегодня в Москву для ознакомления с ходом подготовки к чемпионату мира-2018, выразил свое восхищение стадионом «Лужники».

    «Стадион «Лужники» выглядит очень впечатляюще! Хотел бы уже заранее поблагодарить и поздравить господина мэра Москвы. Я был на этом стадионе раньше, но уже сейчас он выглядит немного по-другому. Вы знаете, когда оказываешься внутри, чувствуешь непередаваемую футбольную атмосферу. Это теперь чисто футбольный стадион! Самое подходящее место, чтобы провести здесь такое большое событие, как чемпионат мира по футболу.

    С другой стороны, когда подходишь, то видишь, что удалось сохранить атмосферу и дух старых «Лужников». Очень удачно соединились традиции и современность. Очень удачные сочетания! Можно только поздравить Москву, сердце начинает биться сильнее, когда заходишь внутрь. Хочу поздравить всех – это отличное место для болельщиков и футболистов», – сказал Инфантино.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2016 12:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июня 2016, 19:21

      Других стадионов он не видел? А мэр Москвы стал строителем что-ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 19 апреля 2016, 14:33

      уэмбли №2

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 19 апреля 2016, 12:33

      Спасибо за комплимент - сказал Собянин.

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