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    Адебайор: «Когда фаны «Арсенала» меня освистывали, мне было смешно»

    Нападающий «Кристал Пэлас» Эммануэль Адебайор прокомментировал свист в свой адрес со стороны болельщиков «Арсенала» во время матча 34-го тура АПЛ. Напомним, ранее Адебайор выступал за «канониров».

    «Я уже не в первый раз играл против «Арсенала» на «Эмирейтс». Когда я был на скамейке и когда разогревался, они освистывали меня, а мне было просто смешно. Но не могу сказать, что я привык к этому, потому что привыкать к подобным вещам – это не очень хорошо.

    Я должен быть доволен своим нынешним положением с учетом того, с чего я начинал. Я должен забыть о тех, кто ненавидит меня.

    Все фаны «Арсенала» свистели мне, когда я оглядывался на трибуны. Я понимаю, когда именно все пошло не так, но некоторые вещи изменить нельзя.

    В конце концов, это забавно, погода была хорошей, мы играли в Лондоне в 20 минутах от моего дома. Я должен быть счастлив. Если бы я не был доволен, это значило бы, что что-то не так», – сказал Адебайор.

    Источник: Goal.com

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    18.04.2016 22:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 19 апреля 2016, 05:47

      Чушь какая-то.

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