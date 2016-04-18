Владелец «Лидса»: «Если у Моуринью есть яйца, пускай выведет мою команду в АПЛ и в Лигу чемпионов»

Владелец «Лидса» Массимо Челлино рассказал о том, каким образом он предлагал экс-наставнику «Челси» Жозе Моуринью возглавить его клуб.

«Я сказал Моуринью: «Если у тебя имеются яйца, приди и возглавь «Лидс». Выведи клуб в АПЛ, а потом и в Лигу чемпионов. Вот это яйца!»

Если у тебя есть желание играть в футбол, то приходи в «Лидс». Жозе, как и все остальные, должен задать себе вопрос, является ли он до сих пор тренером. Как он это определит? Возглавив «Манчестер Юнайтед»?», – заявил Челлино.