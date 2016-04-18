Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владелец «Лидса»: «Если у Моуринью есть яйца, пускай выведет мою команду в АПЛ и в Лигу чемпионов»

Владелец «Лидса»: «Если у Моуринью есть яйца, пускай выведет мою команду в АПЛ и в Лигу чемпионов»

18 апреля 2016, 12:59
24

Владелец «Лидса» Массимо Челлино рассказал о том, каким образом он предлагал экс-наставнику «Челси» Жозе Моуринью возглавить его клуб.

«Я сказал Моуринью: «Если у тебя имеются яйца, приди и возглавь «Лидс». Выведи клуб в АПЛ, а потом и в Лигу чемпионов. Вот это яйца!»

Если у тебя есть желание играть в футбол, то приходи в «Лидс». Жозе, как и все остальные, должен задать себе вопрос, является ли он до сих пор тренером. Как он это определит? Возглавив «Манчестер Юнайтед»?», – заявил Челлино.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Чемпионшип Лидс Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hjvfybcn
1460973897
а потом Торпедо Армавир и т.д.
Ответить
The_Red
1460974433
Грамотное предложение. Это был бы, кстати, забавный союз. Самодур владелец и такой же тренер. Главные ньюсмейкеры Чемпионшипа были бы.
Ответить
Xiko
1460975185
Было бы круто увидеть Лидс в ЛЧ)
Ответить
multiscan
1460975433
Ты владелец, ты и выводи!
Ответить
bloodhound
1460977281
да это бред, как будто от тренера все зависит... полный невменос
Ответить
Kano
1460994181
Вот умный такой нашелся. На фиг ему доказывать каждому, каждый раз свою состоятельность.
Ответить
kostyandr
1461006338
Обоснованно! После успеха Раньери тем более
Ответить
LaMagica
1461015367
Челлино клоун редкостный, хоть из сериала тырнули
Ответить
AlK
1461066098
Моуриньо сможет вывести Лидс в АПЛ и ЛЧ, это без вопросов. Только если ему будут покупать игроков, как в Реале и Челси.
Ответить
nice_taste
1462684015
хоть бы этот Челлино уже ушёл,разваливает клуб до последнего,ещё и пиарится гнусно
Ответить
Главные новости
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
1
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
7
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
1
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Все новости
Все новости
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
ФотоВ Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+