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    Хиддинк: «Теперь легко говорить о Де Брюйне, но в «Челси» он конкурировал с несколькими игроками»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк оценил игру Кевина Де Брюйне после матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3). Напомним, ранее Де Брюйне выступал за лондонцев.

    «Он великолепно играет между линиями, за его игрой приятно наблюдать. Разница между нами и «Сити» состоит в том, что им достаточно полутора моментов, чтобы забить.

    На них приятно смотреть, если только они не играют против тебя. Сейчас легко анализировать игру Де Брюйне, но тогда в «Челси» была конкуренция между тремя или четырьмя игроками на одной позиции. Приятно видеть, какого прогресса достиг Де Брюйне», – сказал Хиддинк.

    Источник: Goal.com

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    17.04.2016 00:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      iggrok 17 апреля 2016, 10:12

      у каждого своя философия ,а моу не любит молодых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 17 апреля 2016, 01:33

      А кто мешал Челси рискнуть и сделать ставку в свое время на Де Брёйне и Лукаку?

      0
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx > Bellamy90 17 апреля 2016, 03:04

      Просрали таких восходящих звезд!!

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