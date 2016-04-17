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    АПЛ. «Лестер» в меньшинстве спас ничью с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» обыграл «Борнмут»

    В матче 34-го тура АПЛ лидер чемпионата «Лестер» вырвал ничью с «Вест Хэмом» – 2:2. Отметим, что автор первого забитого мяча Джейми Варди после перерыва получил вторую желтую карточку и оставил «лис» в меньшинстве.

    В другой встрече «Ливерпуль» в гостях разобрался с «Борнмутом».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Борнмут – Ливерпуль – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фирмино, 41; 0:2 – Старридж, 45; 1:2 – Кинг, 90.

    Лестер – Вест Хэм – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Варди, 18; 1:0 – Кэрролл, 83 (с пенальти); 1:2 – Крессуэлл, 86; 2:2 – Ульоа, 90 (с пенальти).

    Удаление: Варди, 56.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 17:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      griezmann_7 17 апреля 2016, 18:55

      А ведь помнится,как Борнмут на классе разобрался с Середняк Юнайтед.
      Молодцы Лайвер.С победой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      zxcvb44 17 апреля 2016, 18:55

      Теперь еще и дисквалификация... Тяжело Лестеру придется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 17 апреля 2016, 18:09

      судья продажная

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 17 апреля 2016, 17:35

      Судьи что то сегодня в АПЛ мудрят!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff 17 апреля 2016, 17:33

      нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 17 апреля 2016, 17:29

      спасибо судbе скажите, Вест-Хэм

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Killofwrath 17 апреля 2016, 18:53

      Спасибо судье

      0
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