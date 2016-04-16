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    Газизов: «Уфа» останется в РФПЛ даже минуя стыковые матчи»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил надежду, что команда сможет сохранить прописку в РФПЛ по итогам нынешнего сезона. В данный момент уфимцы располагаются в зоне стыковых матчей (13-е место), отставая от спасительной 12-й строчки на три очка. Завтра подопечным Евгения Перевертайло предстоит на своем поле провести встречу 24-го тура чемпионата России против «Анжи».

    «Внизу турнирной таблицы шесть команд пока себе ничего не гарантировали. В ближайших двух турах должно многое решиться. Мы надеемся на хороший исход. Мы такое уже проходили и в прошлом сезоне были в такой ситуации. Команда у нас закаленная в таких боях. Я верю, что мы даже не окажемся в стыковых матчах», – сказал Газизов.

    Источник: Спорт FM

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    16.04.2016 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +44

      dak180990 16 апреля 2016, 19:47

      Хорошая цель!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 16 апреля 2016, 19:25

      Хочется верить.Удачи, Уфа!!!

      -1
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