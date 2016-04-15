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    Дисквалификация Игуаина сокращена до трех матчей

    Четырехматчевая дисквалификация нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина сокращена до трех матчей. Таким образом, аргентинский форвард сможет принять участие в поединке 35-го тура чемпионата Италии с «Ромой».

    Напомним, что причиной дисквалификации послужило неподобающее поведение футболиста в игре с «Удинезе». После получения второй желтой карточки 28-летний игрок накричал на главного арбитра встречи Массимилиано Иррати, после чего толкнул его.

    В нынешнем сезоне Игуаин провел в составе «Наполи» 38 матчей, в которых отметился 32 голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Football Italia

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    15.04.2016 18:43
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