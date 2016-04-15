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    Прибыль клубов английской Премьер-лиги упала на 37% из-за роста зарплат

    Прибыль клубов английской Премьер-лиги до вычетов налогов по итогам прошлого сезона сократилась сразу на 37% – со 190 миллионов фунтов до 120. Это связано с повышением расходов клубов на зарплату. В процентном соотношении расходы на зарплату выросли на 6% и составили рекордные 2 миллиарда фунтов. Общий доход клубов лиги вырос на 3% до рекордных 3,4 миллиарда фунтов, операционная прибыль составила более 500 миллионов фунтов.

    Стоит отметить, что в феврале прошлого года английская Премьер-лига подписала контракт на показ матчей турнира в течение трех сезонов, с 2016 по 2019 год, за 5,136 миллиарда фунтов, что на 70% превышает стоимость текущего соглашения.

    Источник: Guardian.com

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    15.04.2016 11:24
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