Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Алании»: «Надеемся, что Осетия не останется без профессионального футбола»

    Генеральный директор «Алании» Роберт Дамбегов рассказал о финансовом положении дел в клубе. Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что работники владикавказской команды не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев.

    «Вопрос решается: ищем спонсоров, пути выхода из этого кризиса. Извините, пока ничего не могу сказать больше. Пусть будет это клубным секретом. Скажу так – все обо всем, о всех проблемах клуба знают, а дальнейшая судьба... Ну надеемся. Как говорится, надежда умирает последней. Пока у нас настроение такое, что доигрываем чемпионат, а там дальше видно будет. Надеемся, что осетинский футбол не останется без профессионального футбола. Это нерядовой бренд, поэтому здесь надеемся, что все нормализуется», – отметил Дамбегов.

    После 19 туров «Алания» занимает предпоследнее 13 место в турнирной таблице зоны «Юг» ПФЛ, имея в своем активе 16 очков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2016 21:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11