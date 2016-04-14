Проничев: «Хотим сделать так, чтобы игроки «Динамо» играли в Европе»

Председатель общества «Динамо», член совета директоров бело-голубых Владимир Проничев рассказал о том, как будет формироваться бюджет команды на следующий сезон, а также подчеркнул преимущества сотрудничества «Динамо» со знаменитым португальским агентом Жорже Мендешем.

«Бюджет на следующий год будет достаточен для того, чтобы команда успешно играла. Можно бюджет поднять высоко, но какая в этом необходимость? Можно купить игрока, который будет супер успешен. Но если он не впишется в модель, какая в нем будет необходимость? Команда – это единый целостный коллектив. И наша задача создать такой коллектив, который успешно будет работать.

Сотрудничество с Мендешем? Мы работаем со многими агентствами на рынке, не только с ним. С Мендешем у нас старые, добрые отношения. У нас есть и положительные моменты работы, но есть те, которые требуют корректировки. Мы хотим сделать так, чтобы игроки «Динамо» играли в Европе. И у нас есть двустороннее движение. Мы обсуждаем эту тему. Хотим, чтобы наша молодежь получала опыт работы среди достойных европейских команд, которые имеют серьезные результаты в еврокубковых встречах. Мы должны быть адаптированы к мировому и европейскому футболу», – отметил Проничев.