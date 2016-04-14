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    В ФИФА положительно оценили подготовку Калининграда к чемпионату мира-2018

    Комиссия ФИФА положительно оценила программу подготовки Калининградской области к чемпионату мира-2018.

    «Калининградский стадион назван в числе лучших по функциональности. По итогам выступления Рольбинова была отмечена хорошая динамика возведения арены, при этом особый акцент был сделан на высоком уровне объемно-планировочных решений», – сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области сайту welcome2018.com.

    Заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов представил членам комиссии ФИФА программу подготовки региона к ЧМ-2018. В ней отражены вопросы строительства транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, улично-дорожной сети острова Октябрьский, на котором строится стадион, обеспечения безопасности, строительство самой арены.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2016 12:51
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