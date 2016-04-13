Ван Гаал будет уволен, если «МЮ» не пройдет «Вест Хэм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал покинет клуб в случае неудачного исхода противостояния с «Вест Хэмом» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Первая встреча команд закончилась ничьей – 0:0.

Давление на голландца достигло беспрецедентных масштабов, и клуб ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество со специалистом. «Манчестер Юнайтед» с крупным счeтом проиграл «Тоттенхэму» (3:0) в рамках очередного тура Премьер-Лиги и на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.