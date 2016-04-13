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    «Челси» согласен продать Оскара в «Ювентус» за 35 миллионов

    Полузащитник «Челси» Оскар может покинуть лондонскую команду этим летом. Новый главный тренер «синих» Антонио Конте уже сообщил руководству клуба, что не нуждается в услугах 24-летнего футболиста.

    Отмечается, что боссы «Челси» готовы продать игрока сборной Бразилии в «Ювентус», который давно заинтересован в хавбеке. Предполагаемая сумма трансфера может составить 35 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Оскар провел в составе «Челси» 38 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

    Источник: Tuttosport

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    13.04.2016 14:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 17 апреля 2016, 10:06

      Значит Погба уходит...

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 апреля 2016, 12:19

      Вроде бы Мхитаряна собирались покупать??? Если так, тогда зачем им Оскар?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 апреля 2016, 17:04

      В Зенит его неплохой вариант только подкормить немного

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 13 апреля 2016, 17:00

      Оскара + 35 млн, и в обратном направлении Погба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      bw17 13 апреля 2016, 15:56

      Погба продать и купить Оскара, Кавани и доплатить за Морату..

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 13 апреля 2016, 15:40

      Сумма немного маловата по сегодняшним меркам

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 15:32

      Если так то это хорошее усиление для Ювентуса он явно не будет лишним

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 13 апреля 2016, 15:22

      В этом сезоне не в форме как и все остальные

      1
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 13 апреля 2016, 15:21

      Нормальная сумма можно продать но как считает Конте?

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Chelsea 1997 13 апреля 2016, 15:43

      написано же " Антонио Конте уже сообщил руководству клуба, что не нуждается в услугах 24-летнего футболиста."

      0
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      Рейтинг: +15

      enhtur 13 апреля 2016, 15:10

      на месте кого купить ???

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