Мини-футбол. Сборная России завоевала путевку на ЧМ-2016

Сборная России по мини-футболу 12 апреля сыграла вничью в ответном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2016 с Белоруссией – 2:2. За счет победы в первой встрече, которая состоялась 22 марта в Минске (4:1), наша команда гарантировала себе участие в мировом первенстве.

Квалификационный раунд чемпионат мира. Плей-офф. Ответный матч

Россия – Белоруссия – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Антошкин, 13. 1:1 – Ольшевский, 18. 1:2 – Горбенко, 31. 2:2 – Лима.

Первый матч – 4:1

Стадия плей-офф. Ответные матчи.

12 апреля:

Тюмень. Россия – Белоруссия – 2:2 (Первый матч – 4:1)

Алматы. Казахстан – Польша – 7:0 (Первый матч – 1:1)

Одесса. Украина – Словакия – 5:1 (Первый матч 6:0)

Баку. Азербайджан – Голландия – 4:4 (Первый матч – 5:1)

Мелилья. Испания – Словения – 5:1 (Первый матч – 0:1)

Одивелаш. Португалия – Сербия – 2:1(Первый матч – 2:1)

13 апреля:

Прато. Италия – Венгрия (Первый матч – 3:0)