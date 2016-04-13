Мини-футбол. Сборная России завоевала путевку на ЧМ-2016

Сборная России по мини-футболу 12 апреля сыграла вничью в ответном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2016 с Белоруссией – 2:2. За счет победы в первой встрече, которая состоялась 22 марта в Минске (4:1), наша команда гарантировала себе участие в мировом первенстве.
Квалификационный раунд чемпионат мира. Плей-офф. Ответный матч
Россия – Белоруссия – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Антошкин, 13. 1:1 – Ольшевский, 18. 1:2 – Горбенко, 31. 2:2 – Лима.
Первый матч – 4:1
Стадия плей-офф. Ответные матчи.
12 апреля:
Тюмень. Россия – Белоруссия – 2:2 (Первый матч – 4:1)
Алматы. Казахстан – Польша – 7:0 (Первый матч – 1:1)
Одесса. Украина – Словакия – 5:1 (Первый матч 6:0)
Баку. Азербайджан – Голландия – 4:4 (Первый матч – 5:1)
Мелилья. Испания – Словения – 5:1 (Первый матч – 0:1)
Одивелаш. Португалия – Сербия – 2:1(Первый матч – 2:1)
13 апреля:
Прато. Италия – Венгрия (Первый матч – 3:0)