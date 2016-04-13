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    Бубнов: «Смолов – настоящий бомбардир»

    Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов оценил игру нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который в нынешнем сезоне РФПЛ забил 12 голов и сделал 5 голевых пасов.

    «Одно из самых ярких впечатлений тура — покер Федора Смолова в ворота «Урала». Еще каких-то два-три года назад над ним все смеялись, когда он никак не мог забить, играя за «Динамо». Потом были аренды в «Анжи» и «Урал», и, наконец, сейчас мы видим настоящего бомбардира, забивающего красивые мячи за «Краснодар».

    Что с ним случилось? Одна из причин — Федя взялся за ум. Когда он был женат на Лопыревой, то слишком много энергии тратил не по назначению. Тусовки, передачи, съемки, фотосессии и т. д. — все это мешало сосредоточиться только на футболе. После развода он поставил карьеру на первое место — и вот результат. Отличный пример для тех, кто пытается совместить несовместимое. Быть профессионалом не так просто — нужно режимить, вовремя ложиться спать.

    Итого мы имеем едва ли не лучшего форварда в России на данный момент. Раньше Кокорин стоял на голову выше, сейчас — нет. Ему до Смолова сейчас очень далеко, пусть подтягивается. И я скорее поверю, что быстрее осуществится мечта Смолова — стать основным нападающим сборной России на чемпионате мира — 2018. Да он и сейчас на Евро может «выстрелить»!» — сказал он.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.04.2016 09:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 13 апреля 2016, 20:46

      Давай Федя, забивай всем и все будет в шоколаде!!!!!!!!!!!!!Удачи тебе у нас в Краснодаре!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 апреля 2016, 18:38

      Дядя Федор даже Бубнова своей игрой зачаровал

      1
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      Рейтинг: +11

      Vologodeц 13 апреля 2016, 14:36

      Да неее...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 апреля 2016, 09:56

      Стабильности бы нашим игрокам. У нас уже национальная черта такая. Наделен талантом, играешь лучше других, не работаешь над собой (итак лучший). В итоге скатываешься, играешь за более слабый команды. Потом вдруг берешься за ум, начинаешь пахать. Возвращаешься на высокий уровень, начинается звездная болезнь и опять спад. Без этих каруселей у нас бы все еще была обойма 2008 года плюс те, кто играет сегодня. И выбор был бы намного шире.

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