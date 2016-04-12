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    Алькантара: «Игра от обороны – это не про «Бенфику»

    Полузащитник «Бавария» Тиаго Алькантара уверен, что «Бенфика» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов будет действовать, как и во встрече в Мюнхене.

    «Это будет предельно равный матч. В Мюнхене соперник сыграл компактно, а защитники шли вперед и старались участвовать в атаках.

    Обычно команда, играющая на выезде, действует от обороны, но это не про «Бенфику». Она играла в свой обычный футбол. Полагаю, у себя дома она покажет точно такую же игру», – поведал Алькантара.

    Ответная четвертьфинальная встреча «Бенфики» и «Баварии» состоится в Лиссабоне в среду, 13 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2016 14:37
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