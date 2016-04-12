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    Игроки «Мордовии» не получают зарплату с начала года

    Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал, что клуб задолжал своим игрокам зарплату за три месяца, а премиальные выплаты игроки получали последний раз за август прошлого года.

    «Тяжело говорить на эту тему. Насколько я знаю, пока никто из ребят в суд на клуб не подавал. Надеемся, что «Мордовия» все заплатит. Сейчас мне должны три зарплаты: за январь, февраль и март. Премиальные получили только за август 2015 года.

    Сказали, что до 15-го апреля закроют вопрос с премиальными за прошлый год, плюс дадут одну зарплату. А до 25 числа выдадут еще одну. Но верится руководству с трудом, потому что задержка зарплаты на 2-3 месяца происходит постоянно с начала сезона», – рассказал Стеванович.

    Стоит отметить, что «Мордовия» идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 очками после 23 матчей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2016 13:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 12 апреля 2016, 20:27

      У нас пол чемпа не получают зар.плату и норм.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 апреля 2016, 20:26

      зато радости сколько будет, во время получки...вон павлюченко до сих пор не знает куда их теперь девать)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 12 апреля 2016, 20:02

      Цемента не хватает ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 12 апреля 2016, 19:27

      с таким футболом, игрокам самим платить надо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 апреля 2016, 18:54

      Переименовать в Светотехнику и в ЛФЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      BlackX 12 апреля 2016, 18:33

      Ну серьёзно господа, Гинер купил, Гинер купил, да он блин благотворительностью занимается, у ребят вон премиальных на ролтон не хватает, так что может ещё пару раз купить)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      tunik84 12 апреля 2016, 17:36

      да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      pik54 12 апреля 2016, 16:58

      А они ещё играют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 апреля 2016, 15:14

      А премиальные за что?!? За последнее место?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 12 апреля 2016, 15:10

      Да,ну боллещткт Мордовии надолго запомнят,что три сезона подряд их команда была в РФПЛ,сейчас ФНЛ это максимум... Жаль

      1
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