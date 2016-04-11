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    «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по Маноласу

    Защитник «Ромы» Костас Манолас оказался в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что представители манкунианцев встречались с агентом футболиста для обсуждения возможного трансфера. При этом «Рома» расставаться с Маноласом не хочет, поскольку в случае продажи игрока до 1 сентября нынешнего года половину трансферной суммы римляне должны будут выплатить «Олимпиакосу», за который защитник выступал ранее.

    По информации источника, Маноласом интересуются также «Арсенал» и «Челси». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл за «Рому» 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    11.04.2016 21:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 11 апреля 2016, 22:05

      Не знаю.. Крыша едет из-за недостатка кадров в ротации? В МЮ же ппц полный творится с этим сейчас. Это уникальный случай. Не было бы его, не открылся бы Реш и тп. Думаю им стоит все таки дождаться выздоровления основного или близкого к нему состава, чтобы ориентироваться правильно на трансферы. При всех проблемах команда близко к тому, чтобы всё таки выйти в ЛЧ.

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Rivaldo88 12 апреля 2016, 14:47

      реально выглядит как будто пытаются схватить того кто вот нормально играет и надо сразу брать!!! бредятина полная!!!

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