Иличич входит в сферу интересов «Лестера»

Спортивный директор лидера английской Премьер-лиги «Лестера» Джон Радкин в воскресенье побывал на выездном матче «Фиорентины» с «Эмполи» (0:2), где его интересовал 28-летний словенский полузащитник Йосип Иличич. В текущем сезоне провел на поле 25 матчей, в которых он забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ливерпуль» готов обменять Марио Балотелли на Иличича.