Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иличич входит в сферу интересов «Лестера»

    Спортивный директор лидера английской Премьер-лиги «Лестера» Джон Радкин в воскресенье побывал на выездном матче «Фиорентины» с «Эмполи» (0:2), где его интересовал 28-летний словенский полузащитник Йосип Иличич. В текущем сезоне провел на поле 25 матчей, в которых он забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

    Напомним, ранее появилась информация, что «Ливерпуль» готов обменять Марио Балотелли на Иличича.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2016 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 11 апреля 2016, 07:40

      НЕУЖЕЛИ ИЛИЧИЧ ЛУЧШЕ МАРИО БАЛОТЕЛЛИ!!!???СТРАННО ИЛИ НИКТО НЕ ХОЧЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ С СУПЕР МАРИО!!!???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      Reets > RUPRICHT 11 апреля 2016, 07:53

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11