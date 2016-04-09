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    Пеллегрини: «Нам была нужна победа, и мы выиграли»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал результат матча 33-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:1).

    «По разным причинам мы сделали некоторые перемены в составе. Нам была нужна победа, и мы выиграли – это самое главное.

    Мы предпочитаем смотреть вперед, а не назад, и всегда стараемся быть настолько высоко в таблице, насколько это возможно.

    Я впечатлен тем, как Насри провел на поле весь матч, не играв до этого много месяцев. Он очень важный для нас футболист», – сказал Пеллегрини.

    Источник: Twitter

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    09.04.2016 22:06
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