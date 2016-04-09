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    Карвахаль: «Во вторник будет война: 80 тысяч человек против «Вольфсбурга»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после победы в матче 33-го тура Примеры против «Эйбара» (4:0) поделился ожиданиями от ответной встречи Лиги чемпионов с «Вольфсбургом». Напомним, игра в Германии закончилась поражением мадридцев с счетом 0:2.

    «Во вторник будет война: 80 тысяч человек против «Вольфсбурга».

    Свист в адрес Данило был несправедлив. С «Вольфсбургом» мы все сыграли плохо. Если вы свистите одному человеку, вы свистите всем нам.

    Мы надеемся, что во вторник люди поддержат нас и сменят свист на аплодисменты», – сказал Карвахаль.

    Источник: Marca

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    09.04.2016 20:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 апреля 2016, 22:03

      Тут салаха нету у которого точность храмает... вылетите

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 9 апреля 2016, 21:53

      Желаю вам обосраться по полной,потому что вы просто не заслуживаете играть в 1/2...что игры с Ромой,что сейчас полное гов.о!!!!

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      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 9 апреля 2016, 21:43

      Главное еще раз так не обложатся!!!)

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      Рейтинг: +10

      Lucas Moura 9 апреля 2016, 21:14

      Красавчик от души))))

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