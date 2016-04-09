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    Билич: «Мы должны быть даже не четвертыми, а третьими»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич после матча 33-го тура АПЛ против «Арсенала» выразил мнение, что его команда должна занимать более высокую позицию.

    «Основываясь на наших выступлениях, я думаю, что должны быть даже не четвертыми в таблице, а третьими.

    Я не могу быть объективным, когда речь идет о «Вест Хэме» и решениях судей, но стараюсь. Факт состоит в том, что, говоря о судействе на протяжении пяти недель подряд, я начинаю принимать это слишком близко к сердцу. Поэтому я не буду в этот раз обсуждать работу арбитров», – сказал Билич.

    Источник: talkSPORT

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    09.04.2016 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 9 апреля 2016, 21:10

      Билич прав.

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