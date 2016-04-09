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    Мутко: «Вероятно, мы смогли сорвать вброс о купленном ЧМ-2018»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что его заявление в конце марта могло поспособствовать срыву информационного вброса о покупке Россией права на проведение чемпионата мира 2018-го года.

    «Информационный вброс о покупке прав на проведение чемпионата мира 2018 года? Возможно, мы его сорвали. Как видите, мы тоже работаем. Но я подозреваю, что информационные атаки еще будут», – сказал Мутко.

    Напомним, в конце прошлого месяца министр предупредил, что стоит ожидать информации в СМИ, о покупке Россией голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2016 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      castromen 9 апреля 2016, 17:14

      Не мути.

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