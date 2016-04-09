«Барселона» донесла до конфедерации футбола Бразилии свою позицию по Неймару

Руководство «Барселоны» обсудило с представителями конфедерации футбола Бразилии (CBF) возможное участие Неймара в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и розыгрыше Кубка Америки.

Как сообщает источник, испанский клуб выступил против участия Неймара в Кубке Америки, хотя CBF хочет, чтобы форвард сыграл на обоих турнирах, что совпадает и с желанием самого игрока.

В «Барселоне» считают, что участие футболиста в двух турнирах приведет к слишком большой нагрузке, в результате чего Неймар не успеет отдохнуть перед следующим сезоном.