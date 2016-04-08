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    Азмун: «Мой кумир – Ибрагимович, а любимый клуб – «Реал»

    Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун признался, что симпатизирует мадридскому «Реалу» и Златану Ибрагимовичу.

    «Не хочу зацикливаться исключительно на теме забитых мячей. Моя задача – помогать сборной Ирана, и я горжусь тем, что забиваю голы за свою команду. Я еще молод, и мне нужно сосредоточиться на своем дальнейшем футбольном развитии.

    Каждый футболист хочет проявить себя как можно лучше в играх за сборную, и я не исключение. Моя главная цель – помочь Ирану пробиться в финальный турнир чемпионата мира и сделать болельщиков счастливыми. А это значит, что мне придется изрядно потрудиться. Мой кумир – Златан Ибрагимович. А любимый клуб – «Реал», – сказал Азмун.

    Источник: ФИФА

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    08.04.2016 17:46
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