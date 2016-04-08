Гвардиола пригласит в «Манчестер Сити» не менее восьми новичков

«Манчестер Сити» по окончании сезона собирается подписать как минимум восьмерых футболистов.

Как сообщает источник, будущий наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хочет подписать голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, центральных защитников Джона Стоунса («Эвертон») и Эмерика Лапорта («Атлетик»), а также центрального хавбека дортмундской «Боруссии» Илкая Гюндогана.

Кроме того, испанский наставник планирует подписать двух новых крайних защитников, скоростного вингера и дублера форварда Серхио Агуэро.