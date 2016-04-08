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    Гвардиола пригласит в «Манчестер Сити» не менее восьми новичков

    «Манчестер Сити» по окончании сезона собирается подписать как минимум восьмерых футболистов.

    Как сообщает источник, будущий наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хочет подписать голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, центральных защитников Джона Стоунса («Эвертон») и Эмерика Лапорта («Атлетик»), а также центрального хавбека дортмундской «Боруссии» Илкая Гюндогана.

    Кроме того, испанский наставник планирует подписать двух новых крайних защитников, скоростного вингера и дублера форварда Серхио Агуэро.

    Источник: ESPN

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    08.04.2016 08:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 8 апреля 2016, 12:55

      Битва денежных мешков!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 апреля 2016, 12:45

      Я тоже так могу тренировать 8 игроков купите которые мне нужны и зарплату можно меньше чем у Пепа на 50%

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 8 апреля 2016, 12:08

      Я так понимаю эти новички для того чтобы играть? И что выходит?!Пришел новый тренер с новой командой, а старой остается только вывеска?

      0
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      Рейтинг: +6

      zamir4ik 8 апреля 2016, 11:58

      да

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 апреля 2016, 09:33

      Они каждое окно покупают пол команды а выпустить на усиление так толком и некого

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