Овчинников: «В общей массе футболисты получают абсолютно обыкновенные деньги»

Экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников пообщался с журналистами на тему проблем ЦСКА и игры стража ворот команды Игоря Акинфеева. По мнению Овчинникова, нынешний первый номер сборной России правильно сделал, что в свое время не поехал в Европу.

– Может, людям сложно ставить Акинфеева в один ряд с этими знаменитостями, потому что он так и не попробовал свои силы в Европе?

– Еще один большой стереотип! Зачем ему уезжать?! Во-первых, я убежден, что российский чемпионат по своему уровню уступает только трем лигам. Во-вторых, его здесь все устраивает. И дело даже не в деньгах. Поверьте, ни один футболист не думает о зарплате, когда выходит на поле. Мы просто любим футбол, он нам интересен. Тем более все говорят о каких-то миллионах, но это просто смешно. Ведь в общей массе футболисты получают абсолютно обыкновенные деньги. Исключение – единицы.

Так вот зачем Акинфееву уезжать из клуба – обладателя Кубка УЕФА, чемпиона своей страны, тем более когда он стабильно играет за свою сборную? Смысл ехать в условный «Ганновер»? А гранды... Может, и не было таких предложений. Не каждому подобные шансы выпадают. К тому же у Игоря, насколько знаю, даже нет агента, который бы его в этом плане продвигал.

У меня вот был в 2003-м вариант с «Арсеналом», Венгер приглашал. А я к тому моменту вернулся в «Локо» из Португалии. Мне было уже 33... И я отказался. Вот не хотел уезжать из России, и все! Так же, вероятно, и у Игоря. Мы ведь не можем ему в душу залезть.

Уезжал он или нет – это точно не показатель его уровня. Он здесь, и он доказывает свою состоятельность. Уже столько лет! Сыграл больше всех матчей на ноль. Такая фигура должна быть столь же уважаема, как Касильяс в Испании!