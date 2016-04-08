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  • Овчинников: «В общей массе футболисты получают абсолютно обыкновенные деньги»

Овчинников: «В общей массе футболисты получают абсолютно обыкновенные деньги»

8 апреля 2016, 06:14
27

Экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников пообщался с журналистами на тему проблем ЦСКА и игры стража ворот команды Игоря Акинфеева. По мнению Овчинникова, нынешний первый номер сборной России правильно сделал, что в свое время не поехал в Европу.

– Может, людям сложно ставить Акинфеева в один ряд с этими знаменитостями, потому что он так и не попробовал свои силы в Европе?

– Еще один большой стереотип! Зачем ему уезжать?! Во-первых, я убежден, что российский чемпионат по своему уровню уступает только трем лигам. Во-вторых, его здесь все устраивает. И дело даже не в деньгах. Поверьте, ни один футболист не думает о зарплате, когда выходит на поле. Мы просто любим футбол, он нам интересен. Тем более все говорят о каких-то миллионах, но это просто смешно. Ведь в общей массе футболисты получают абсолютно обыкновенные деньги. Исключение – единицы.

Так вот зачем Акинфееву уезжать из клуба – обладателя Кубка УЕФА, чемпиона своей страны, тем более когда он стабильно играет за свою сборную? Смысл ехать в условный «Ганновер»? А гранды... Может, и не было таких предложений. Не каждому подобные шансы выпадают. К тому же у Игоря, насколько знаю, даже нет агента, который бы его в этом плане продвигал.

У меня вот был в 2003-м вариант с «Арсеналом», Венгер приглашал. А я к тому моменту вернулся в «Локо» из Португалии. Мне было уже 33... И я отказался. Вот не хотел уезжать из России, и все! Так же, вероятно, и у Игоря. Мы ведь не можем ему в душу залезть.

Уезжал он или нет – это точно не показатель его уровня. Он здесь, и он доказывает свою состоятельность. Уже столько лет! Сыграл больше всех матчей на ноль. Такая фигура должна быть столь же уважаема, как Касильяс в Испании!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Овчинников Сергей
Комментарии (27)
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АртурZaСМ
1460086830
Люди получающие "обыкновенные деньги" не разъезжают на суперкарах, так что не надо ля-ля...
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Black Giz
1460091254
Конечно они получают обыкновенные деньги. 15-50 тыс. рублей в месяц и ездят на тренировки на троллейбусе. То-то некоторые люди не успевают попасть на работу вовремя. В час пик в метро не протолкнуться, одни игроки топ клубов выкупают все билеты))))
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rubinovyi2
1460091680
"И дело даже не в деньгах. Поверьте, ни один футболист не думает о зарплате, когда выходит на поле." Улыбнуло.
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Dizzel79
1460095241
Всем бы такие обыкновенные зарплаты)))
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ДАША Д
1460096203
Акинфеев выделяется из общей массы.
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kotmyshka
1460100579
Обыкновенные - рубли, доллары, евро... А вот количество - мягко говоря, необыкновенное.
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арейская
1460101557
И какая это общая масса? Средняя температура по больнице?
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APchelov
1460104811
Общая масса - это низшие лиги, да любители - токари, слесари, почтальоны, школьники, студенты, продавцы, гоняющие мяч по вечерам. Все остальные - те самые исключения
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m40
1460106374
У нас колоссальный разрыв между зарплатами игроков (особенно РПЛ) и рядовыми гражданами. При этом ХЗ чем обеспечивается зарплата игроков- продажа прав телетрансляций, атрибутики, посещаемость и цены на билеты всё это очень мало. Ладно Реалы-МЮ-Баварии...Там посещаемость 60-80к по цене билета куда выше нашей. Футболки и прочие атрибуты игроков разлетаются как горячие пирожки по всему миру. Права на показы чемпионатов раскупают много стран. А где футбол не приносит таких сумасшедших денег (в той же Швейцарии, Дании или Бельгии), игроки не зарабатывают в десятки раз больше среднестатистических граждан.
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против коблабоашей
1460111042
деньги то самые обыкновенные, но вот их количество астрономическое, что уж тут врать то...
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