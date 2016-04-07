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    Четыре игрока «Вольфсбурга» в команде недели Лиги чемпионов

    УЕФА представил символическую сборную недели в Лиге чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей. Наибольшее представительство в составе 11-ти лучших получили игроки «Вольфсбурга», обыгравшего мадридский «Реал» со счетом 2:0.

    Вратарь: Диего Бенальо («Вольфсбург»).

    Защитники: Хуан Бернат («Бавария»), Рикардо Родригес («Вольфсбург»), Данте («Вольфсбург») и Лукас Эрнандес («Атлетико»).

    Полузащитники: Артуро Видаль («Бавария»), Фернандиньо («Манчестер Сити») и Тиаго Мотта («ПСЖ»).

    Нападающие: Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Луис Суарес («Барселона») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

    Источник: УЕФА

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    07.04.2016 16:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Xiler 7 апреля 2016, 19:16

      ребята прыгнули выше головы, молодцы!

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 7 апреля 2016, 18:18

      На мой взгляд, вместо Бенальо надо было ставить Облака. Он гораздо лучше сыграл.

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 7 апреля 2016, 17:55

      Хорошо отыграли!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 апреля 2016, 16:42

      Не одного реалика

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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 7 апреля 2016, 16:38

      Красавчики...

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      Рейтинг: +1423

      Parham 7 апреля 2016, 16:30

      Ну как им не быть??? Если сенсацию сотворили!!

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