Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирьяков: «Если бы «Зенит» оказался на месте «Бенфики», шансов пройти «Баварию» у них бы не было»

    Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о победе «Баварии» над «Бенфикой» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а также отметил, что у «Зенита» на месте лиссабонского клуба шансов бы не было.

    «Думаю, немцам в матче с «Бенфикой» сослужил плохую службу быстрый первый гол. Конечно, португальцы – соперник гораздо легче, чем «Ювентус», через ожесточенное сопротивление которого мюнхенцам пришлось продираться в предыдущем раунде. И, может быть, хозяевам сейчас немножко не хватило настроя. Опять же – гол уже на второй минуте, все легко, все получается… Успокоились, думали, что следующие голы – только вопрос времени. Но при этом «Бавария» всегда играет строго по счету. Поэтому ничего особенно утешительного для «Бенфики» в минимальном поражении нет. Португальцам на своем поле надо забивать, им придется идти вперед, раскрываться – а в составе баварцев хватает мастеров, умеющих организовать и завершить мгновенную контратаку. Так что я не верю в сенсацию в этом противостоянии.

    Если бы «Зенит» оказался на месте «Бенфики»? Шансов пройти такой суперклуб, как «Бавария», у них фактически не было бы. Конечно, шансы есть всегда и у всех. Можно побеждать за счет правильной тактики, выстроив игру от обороны… Но, объективно оценивая, все-таки «Зенит» в своем сегодняшнем состоянии не готов на равных противостоять монстрам калибра «Баварии», – сказал Кирьяков.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2016 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 апреля 2016, 21:02

      Не согласен с Кирьяковым. То что Бавария в разы сильнее, факт. Но тут уже игры на выбывание, можно собраться в каждом отдельном матче и выдавить из себя все соки и сделать положительный для себя результат. Таких примеров много. Зачем далеко ходить, Вольфсбург-Реал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 7 апреля 2016, 19:38

      Не боги горшки обжигаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6091

      subbotaspartak 7 апреля 2016, 17:11

      А кто это, К и рья к ов?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 апреля 2016, 16:34

      У них не оказалось шансов пройти и Бенфику.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 7 апреля 2016, 15:44

      Баварию громил зенит в 2007 когда последний раз встречались в германии был счет 4-0 в пользу Зенита,так что бавария шляпа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 апреля 2016, 15:39

      Били и Баварию. Раз в год и палка стреляет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 апреля 2016, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенька средненькая командочка))))
      какая Бавария!!???))))

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Forever CSKA 7 апреля 2016, 15:00

      Для Зенита Бенфика оказалась супер - клубом и шансов пройти дальше не было.Бавария для них просто космос.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11