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    Канищев: «Пока в «Зените» Халк и компания, появление российского тренера у руля команды исключено»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился своим мнением о том, кто может стать новым тренером сине-бело-голубых после того, как Андре Виллаш-Боаш покинет Санкт-Петербург по окончании сезона.

    «Исключаю появление на тренерском мостике «Зенита» российского тренера, поскольку Халк и компания вряд ли сработаются с отечественным специалистом. Поэтому клуб на освободившееся место начнет искать серьезного и известного иностранца. Ну, а одних дорогостоящих футболистов, того же Витселя, заменят другие. По-другому не будет: авторитетный иностранный тренер плюс дорогие игроки – вот формула успеха нынешнего «Зенита». Своих воспитанников в составе мы в обозримом будущем вряд ли увидим.

    Правильно ли это? Нет. Но, как я считаю, мало кого волнует. Такова политика клуба. Другого пока не дано», – сказал Канищев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.04.2016 13:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +81

      zeni 8 апреля 2016, 06:24

      Ну и славненько!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 7 апреля 2016, 19:21

      Халка и всю шайку грабителей российского футбола -
      в Китай !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      zeni > Taps 8 апреля 2016, 06:25

      Тебя на ДИБУ!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 7 апреля 2016, 17:05

      Нет. Халк и компания в Зените - это следствие. Иностранный тренер - тоже следствие. Причина - политика руководства (владельцев) клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Forever CSKA 7 апреля 2016, 15:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чтобы добиться чего то выше уровня РФПЛ газпрому денег не хватит.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 апреля 2016, 14:34

      А разве есть у нас тренер, которому был бы впору Зенит??? Как минимум, свободный российский тренер. Ни одной фамилии

      5
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 7 апреля 2016, 14:07

      Нет, лучше пригласить К.А.Н. и гнить на 11 месте!

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 апреля 2016, 13:47

      Такая политика Газпрома, кто бы сомневался...

      5
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