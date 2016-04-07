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    «Челси» готов заплатить за Погба 97 миллионов

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба является одной из главных целей летней трансферной кампании «Челси».

    Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович пригласил представителей «Ювентуса» в Лондон для обсуждения возможных трансферов.

    По информации источника, «Челси» заинтересован в возвращении Хуана Куадрадо и приобретении Леонардо Бонуччи, но главной целью является Поль Погба.

    Чтобы приобрести Погба, лондонцам придется выплатить указанную в его контракте сумму отступных – 97 миллионов фунтов.

    Напомним, летом «Челси» возглавит нынешний главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Ювентуса» Антонио Конте.

    Источник: The Sun

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    07.04.2016 01:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 7 апреля 2016, 19:46

      на№уй надо этого бестолкового. купили бы роналду он хорошо играл в АПЛ.ОН там вырос стал звездой

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 7 апреля 2016, 13:37

      97 лямов фунтов - это ж вроде около 120-130 лямов евро. За такие деньги можно отдавать. Но в то же время видно, как Поль начал решать эпизоды. Но возится и теряет мяч часто, но не так, как раньше. Опять же раньше он часто в отборе действовал удачно, сейчас больше на атаку нацелен. Не хочется, чтобы его продавали конечно, но вспоминается продажа Зидана и, если из нее столько же выгоды вынесут, то можно и продать

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 апреля 2016, 10:36

      Удачи Челси!

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 7 апреля 2016, 10:28

      Челси пусть отдают Куадрадо и плюс 70 млн, думаю должно хватить.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 7 апреля 2016, 10:28

      Вообще-то Куадрадо игрок Челси. Это Юве хочет его купить.

      0
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      Рейтинг: +81

      zohan383 7 апреля 2016, 10:00

      маловато будет

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 апреля 2016, 09:36

      До сотни надо Челси дожать.

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 7 апреля 2016, 09:01

      97 млн. за Погба слегка завышенная сумма. Если бы он хотя бы половину голов Месси, К. Роналду, Суареса или Ибрагимовича забивал, то ещё можно такой ценник выставлять.

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      Рейтинг: +34

      Moglover 7 апреля 2016, 08:54

      Да пусть покупают Погба, пусть забирают Квадрадо, но вот Бонуччи Ювентини останется

      0
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      Рейтинг: +82

      KELT88 7 апреля 2016, 08:41

      Хоть Погба, хоть не Погба, а лажанулись в этом сезоне знатно...

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      Рейтинг: +84

      bw17 > KELT88 8 апреля 2016, 15:08

      Проиграли не в одну калитку и не кому-нибудь, а одной из лучших команд мира. Причём проиграли в доп. время и на чужом поле при огромной поддержке фанатов соперника. К тому же без ряда ключевых игроков: Дибала, Кьеллини, Маркизио. Но ты скорей всего в футболе не разберёшься, так, "пукнул в воздух" и типо мнение появилось.. Поэтому, приходиться объяснять убогим, вроде тебя, что ты дебил не прав..

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      Рейтинг: +82

      KELT88 > bw17 21 апреля 2016, 12:58

      Убогая твоя мама, то что аборт не сделала. И в футболе я разбираюсь по лучше тебя. Я имел ввиду весь сезон в целом, как АПЛ, так и ЛЧ. И оскорблять меня тебе ни кто не давал права. Диванный-аналитик хренов...

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