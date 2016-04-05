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    Агент Давыдова: «Через две недели Денис сможет вернуться в общую группу»

    Агент нападающего чешской «Млады Болеслав» Дениса Давыдова, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», Иван Бакулин рассказал о том, как проходит восстановление его клиента от травмы плеча, полученной в середине марта.

    «Денису уже лучше. Он тренируется с ограничениями – без мяча. Думаю, через две недели приступит к работе с командой, в общей группе. Какое у него психологическое состояние? Это футбол. От травм никто не застрахован. Конечно, он, как любой нормальный человек, переживает. Но что нас не убивает, делает нас сильнее. Надеюсь, Денис станет сильнее.

    По поводу будущего игрока даже еще не думали. Сезон закончится, посмотрим, что будет в «Спартаке». Если в клубе будут на него рассчитывать – значит, останется. Нет – значит, станем искать варианты», – сообщил агент.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2016 18:09
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