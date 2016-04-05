Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перейра: «Динамо» и «Краснодар» – это команды одного уровня»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра признался после победы над «Динамо» (4:1) в выездном матче 22-го тура Премьер лиги, что это команды одного уровня.

    «В прошлом туре против «Локомотива» мы потеряли важные три очка, что нас отдалило от лидеров. Сейчас мы думаем о попадании в Лигу Европы прежде всего.

    В первом тайме мы получили гол, и у нас не было хороших моментов. Потом мы уже адаптировались, что вылилось в голы.

    «Динамо» и «Краснодар» – это команды разного уровня? Мы не можем говорить так, «Динамо» на хорошем уровне, хотя в турнирной таблице у нас есть разница», – заявил Перейра.

    «Краснодар» после 22 матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 37 очков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2016 09:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 5 апреля 2016, 11:33

      как ты неправ щас, мы ебли гинеровик и политпроект в отличие от днища

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2016, 09:30

      Хорошо,что опустили спортак с 6-го места на 7-е, пусть осваивает его или
      место ещё ниже в турнирной таблице.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11