Каборе: «Кубань» так и не выплатила мне долг»

"Кубань" в долгах как шелках. Рома-бедолага и тот жаловался на днях, что ему за два месяца задолжали. Если так будет продолжаться, то половина команды разбежится на правах свободных агентов.
Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе признался, что хотел бы заключить полноценный контракт с «Краснодаром», за который он выступает на правах аренды.
«Самое важное – побеждать. Команда очень амбициозна, мне очень нравится играть в «Краснодаре».
У меня контракт с «Кубанью» до 2017 года, но если «Краснодар» предложит мне контракт, я останусь, это для меня в приоритете. На данный момент «Кубань» так и не выплатила мне долг, но они обещали все выплатить в ближайшем будущем», – заявил Каборе.
Арендный договор футболиста сборной Буркина-Фасо рассчитан до конца сезона. «Краснодар» имеет приоритетное право выкупа контракта 28-летнего игрока.