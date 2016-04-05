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    Каборе: «Кубань» так и не выплатила мне долг»

    Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе признался, что хотел бы заключить полноценный контракт с «Краснодаром», за который он выступает на правах аренды.

    «Самое важное – побеждать. Команда очень амбициозна, мне очень нравится играть в «Краснодаре».

    У меня контракт с «Кубанью» до 2017 года, но если «Краснодар» предложит мне контракт, я останусь, это для меня в приоритете. На данный момент «Кубань» так и не выплатила мне долг, но они обещали все выплатить в ближайшем будущем», – заявил Каборе.

    Арендный договор футболиста сборной Буркина-Фасо рассчитан до конца сезона. «Краснодар» имеет приоритетное право выкупа контракта 28-летнего игрока.

    Источник: Р-Спорт

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    05.04.2016 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6611

      maior-60 5 апреля 2016, 10:26

      "Кубань" в долгах как шелках. Рома-бедолага и тот жаловался на днях, что ему за два месяца задолжали. Если так будет продолжаться, то половина команды разбежится на правах свободных агентов.

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      Рейтинг: +74

      koka7751 5 апреля 2016, 08:50

      Шарль, ты нужен "Краснодару"! Успехов в дальнейшем!

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