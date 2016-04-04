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    «Верона» на пути к третьей победе в сезоне

    31-й тур итальянской серии А завершится в понедельник матчем «Болоньи» и «Вероны». Обе команды вряд ли смогут претендовать в этом сезоне на что-то серьезное, учитывая последнее место «Вероны» в турнирной таблице и чуть более высокую строчку для «Болоньи».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Болонья» – «Верона», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 21:17
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