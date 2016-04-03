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    Гвардиола благодаря брату может приобрести для «Манчестер Сити» Суареса

    Будущий главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который возглавит «горожан» в следующем сезоне, хочет приобрести для английского клуба нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Сообщается, что испанский специалист намеревается убедить форварда в переходе благодаря своему брату, который является футбольным агентом.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро. В нынешнем сезоне Суарес провел за «Барселону» в Примере 29 матчей, в которых забил 26 голов.

    Источник: Express.co.uk

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    03.04.2016 20:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -2

      bombardir05 4 апреля 2016, 00:43

      Не будет такого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 3 апреля 2016, 23:42

      Суарес сказал же, что для него в АПЛ только один клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 3 апреля 2016, 23:22

      Барса не продаст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 3 апреля 2016, 21:44

      прекрати

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