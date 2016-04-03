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    Куман остался недоволен судейством в матче с «Лестером»

    Наставник «Саутгемптона» Рональд Куман поделился своими впечатлениями от матча против «Лестера» (0:1).

    «Мы не очень хорошо начали матч, но после первых 20 минут доминировали на поле. Уже в третьей игре подряд судьи не дают пенальти в ворота соперников. Симпсон сыграл рукой в штрафной, и если бы он этого не сделал, был бы гол. Это пенальти и красная карточка.

    Я не понимаю, что происходит, что с нами делают судьи. Это был важнейший матч в борьбе за еврокубки и чемпионство. Не думаю, что кто-то затевает игру против «Саутгемптона», но все это очень странно», – заявил Куман.

    Источник: BBC

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    03.04.2016 19:11
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