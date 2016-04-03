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    Смолов: «Из-за большого количества песка на «Арене Химки» «Краснодару» будет непросто»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов накануне матча 22-го тура РФПЛ с «Динамо» посетовал на не лучшее состояние газона на стадионе «Арена Химки», где состоится встреча.

    «Знаю, что поле в Химках не лучшего качества. Я разговаривал с ребятами, которым уже довелось поиграть на «Арене Химки» в этом году. Там очень много песка. Будет непросто, особенно с учетом того, что мы играем в комбинационный футбол, при котором многое зависит от качества поля», – сказал Смолов.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.04.2016 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 3 апреля 2016, 22:17

      Надо побеждать "Динамо"!!!Удачи нашим "Быкам"!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +6297

      порт 3 апреля 2016, 18:42

      Песок это хорошо, пляж напоминает.

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