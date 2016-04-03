Смолов: «Из-за большого количества песка на «Арене Химки» «Краснодару» будет непросто»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов накануне матча 22-го тура РФПЛ с «Динамо» посетовал на не лучшее состояние газона на стадионе «Арена Химки», где состоится встреча.

«Знаю, что поле в Химках не лучшего качества. Я разговаривал с ребятами, которым уже довелось поиграть на «Арене Химки» в этом году. Там очень много песка. Будет непросто, особенно с учетом того, что мы играем в комбинационный футбол, при котором многое зависит от качества поля», – сказал Смолов.