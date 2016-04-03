Пономарев: «Слуцкому нужно не боятся использовать Головина в матче с «Зенитом»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своих ожиданиях от игры красно-синих против «Зенита» в 22 туре российской Премьер-лиги.

«Надеюсь, что армейцы смогут нейтрализовать нескольких футболистов «Зенита». В частности Халка. Если бразилец разбегается и заиграет в полную силу, то остановить его уже будет трудно. В случае если Халка удастся выключить из игры, мы можем на что-то надеяться.

У нас есть Муса – это двигатель, который способен создать проблемы «Зениту». А наши полузащитники Тошич и Дзагоев должны сделать свое дело. Также нужно не бояться использовать Александра Головина и доверять ему. Думаю, что мы можем увидеть его в стартовом составе.

Участие многих футболистов в играх за сборные никак не скажется на игре. Было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Будет плохо, если ЦСКА не выдержит борьбу в матче с «Зенитом». Ничья в Санкт-Петербурге – это нормальный результат, который устроит всех болельщиков ЦСКА. Думаю, что матч закончится со счетом 1:1», – сказал Пономарев.