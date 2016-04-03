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    Дмитрий Комбаров может быть дисквалифицирован на четыре матча

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, получивший красную карточку в матче с «Ростовом», может не ограничиться одним пропущенным матчем. После нарушения на Тимофее Калачеве и последующего удаления, как сообщается, футболист наступил на игрока ростовчан.

    Согласно ст. 94, п.3, «агрессивное поведение игрока во время матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом… в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до четырех матчей».

    Таким образом, «Спартак» может остаться без помощи Комбарова в матчах с «Кубанью», «Зенитом», «Мордовией» и «Локомотивом».

    Источник: «Советский спорт»

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    03.04.2016 09:04
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1847

      mahan 3 апреля 2016, 21:00

      Комбаров красава. А такое судейство гнать в шею.

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 3 апреля 2016, 14:16

      так там просто блокировка была .видео смотрите и на ногу он не наступал.

      1
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      Рейтинг: +27

      Trava_Coentrão 3 апреля 2016, 13:25

      таким людям не место не то, что в спартаке, а вообще на футбольном поле

      0
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      Рейтинг: +20

      chupakabra > Trava_Coentrão 3 апреля 2016, 14:19

      а Вы товарищь троль лучше скажите кому место в нашем российском футболе

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      Рейтинг: +5

      klimenko_163 3 апреля 2016, 13:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья рассудил грамотно, но Калачеву по делом.Он подлый футболист,симулянт и провокатор.

      -5
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      Рейтинг: +20

      chupakabra > klimenko_163 3 апреля 2016, 14:17

      на счет Калачева согласен, ну не то, что там подлый просто любитель применить приемчики некрасивые, ну а на счет поделом несогласен, нельзя допускать такое поведение, грубо, хотя сказать сам судейка буквально пару минут назад такое же поведение дозволил против Промеса, развязал судья сам такую игру, политика Лапочкина привела к таким последствиям, а на счет того какой футболист Комбаров - никакой, человек пробеги-подай причем с опущенной головой, но может лучше проблески бывают с обводкой и поднятой головой просто нехочет - либо надоело заниматься этим делом(играть в футбол) либо встал на эти лыжи, а переучивать уже поздно

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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 3 апреля 2016, 12:58

      Ну всё это сделал судья своим судейством

      2
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR > slavutiq70 3 апреля 2016, 15:09

      Что вы там увидели в судействе? Заявление от РФС нет,значит по судейству нет вопросов.

      -1
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      Рейтинг: +20

      chupakabra > FIRESTAR 3 апреля 2016, 15:25

      поржать

      -1
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > slavutiq70 3 апреля 2016, 16:51

      Сгогласен. Судья во многом виноват, что матч стал нервозным

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 апреля 2016, 12:35

      Тварь

      3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 апреля 2016, 12:10

      Позор спартаку ! Поведение девочки....

      4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 3 апреля 2016, 11:33

      Блокировка была -движения умышленного не было. Наступил-подло. Одни понты и кроме навесов в остальном слабоват.

      1
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      ...
      Рейтинг: +50

      FIRESTAR > aurora5858 3 апреля 2016, 15:07

      Движение умышленного не было?? Мне кажется Комбаров отлично принял на плечо соперника,когда тот уже давно расстался с мячем..

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 апреля 2016, 11:30

      Мало! Полгода отстранения без зряплаты сохранения многим вернет рассудок.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 апреля 2016, 11:27

      Собаке собачья смерть.

      0
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