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    Кечинов: «Встреча «Ростова» со «Спартаком» станет ключевой для обоих клубов в борьбе за еврокубковые места»

    Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что поединок 22-го тура РФПЛ против «Ростова» станет ключевым в борьбе за распределение еврокубковых мест.

    «Матч будет трудным. Эта встреча станет определяющей в борьбе за еврокубки для обеих команд. «Ростов» будет действовать от обороны – все-таки это у них получается здорово. Аленичев же пытается привить своим игрокам комбинационный и доминирующий футбол, но вскрыть защиту ростовчан тяжело.

    Если Промес и Зе Луиш не сыграют, будет огромной потерей. Кто сможет их заменить? Мельгарехо способен сыграть на острие, он уже играл на этой позиции в «Кубани». Ведущую роль могут взять на себя и атакующие полузащитники. Скорее всего, с первых минут выйдет Джано Ананидзе», – сказал Кечинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2016 16:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 16:21

      Не многовато ли авансов? В еврокубки ни те, ни другие, могут, вообще, не попасть.

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