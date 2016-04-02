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    «Интер» заинтересован в приобретении Харта и Туре

    «Интер» нацелился на двух футболистов «Манчестер Сити»: в сферу интересов «нерадзурри» попали голкипер Джо Харт и защитник Яя Туре. Сообщается, что инициатором их приглашения является президент миланского клуба Эрик Тохир. Ранее СМИ распространили информацию, что Харт может сменить клубную прописку, если «горожане» приобретут вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

    При этом «Интер» непрочь разгрузить зарплатную ведомость и отпустить в тот же «Манчестер Сити» Самира Хандановича, либо продать стража ворот в любой другой клуб.

    Источник: Football Italia

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    02.04.2016 14:59
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