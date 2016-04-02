Хиддинк: «На Класико влияют культура и политика»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился своим мнением о противостоянии «Барселоны» и «Реала». В свое время голландец возглавлял мадридский клуб.

«Это что-то огромное. Иногда тренеры теряют контроль, потому что этот матч оказывает сильное влияние на страну.

Конечно, это спорт – клубы «Барселона» и «Реал». Но на эти игры влияют культура и политика.

Я участвовал в этих матчах несколько раз, но невозможно описать те чувства, которые испытываешь, находясь в Испании в этот момент», – сказал Хиддинк.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится в рамках 31-го тура Примеры в субботу, 2 апреля. Начало – в 21:30 по московскому времени.