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    Феллаини: «Мне советуют быть более эгоистичным, но я предан клубу и тренеру»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассказал о том, что готов играть на любой позиции.

    «Если тренер просит тебя играть определенным образом, ты должен делать это. Когда в начале сезона мы играли с «Ливерпулем», меня попросили сыграть нападающего. Сам я не выбрал бы эту позицию, но мне пришлось, и мы выиграли. С подобными вещами нужно просто смириться.

    Мои друзья всегда говорят мне: «Думай о себе в первую очередь» и советуют быть более эгоистичным. Но я не такой, я предан клубу и тренеру. У меня нет проблем с теми позициями, которые выбирает для меня тренер, потому что это моя работа. Если тренер просит, то я делаю», – сказал Феллаини.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.04.2016 00:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 2 апреля 2016, 09:29

      Безпонтовый одуванчик...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 2 апреля 2016, 00:39

      Слабенько играешь Маруан!

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